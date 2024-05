Irreguläres Tor in letzter Sekunde: Aufregung im Abstiegskampf

Der Bergische HC hat die Minimalchance auf die Sicherung des sportlichen Klassenerhalts in der Handball-Bundesliga gewahrt. BHC-Linksaußen Noah Beyer rettete den abstiegsbedrohten Gastgebern beim 31:31 (15:16) am 32. Spieltag gegen den TBV Lemgo Lippe mit einem Treffer in der Schlusssekunde einen Punkt. Dadurch bleibt der HC Erlangen auf Platz 16 mit zwei Zählern Abstand noch in Reichweite.