Magdeburg: Auch B-Probe bei Keeper Portner positiv

Nach der A-Probe ist auch die B-Probe aus der Dopingkontrolle beim Schweizer Handball-Nationaltorwart Nikola Portner von Champions-League-Sieger SC Magdeburg positiv. Das gab der Bundesliga-Spitzenreiter am Donnerstag in einer Stellungnahme seines Rechtsanwalts Rainer Tarek Cherkeh bekannt.

"Die Analyse der B-Probe hat (wie üblich) das Ergebnis der A-Probe bestätigt. In Bezug auf die Konzentrationshöhe verweisen wir auf die bisher getätigten Äußerungen", hieß es in der Mitteilung. In einer Dopingprobe war bei Portner Metamphetamin-D, gemeinhin auch als Crystal Meth bekannt, nachgewiesen worden. Portner, der seit 2022 für den SCM spielt, wurde danach von seinem Klub vom Trainings- sowie Spielbetrieb freigestellt.