Magdeburg weiter unbeirrt auf Titelkurs

Der SC Magdeburg liegt in der Handball-Bundesliga weiter klar auf Titelkurs. Der Pokalsieger, der auch in der Champions League das Final Four erreicht hat und damit weiter auf das Triple hoffen kann, siegte in einer Nachholpartie des 12. Spieltags beim HC Erlangen mit 32:27 (17:14) und bleibt in der Tabelle vor Verfolger Füchse Berlin.