Mobbing-Beichte! Handball-Star mit schlimmer Kindheit

In dieser Spielzeit zählt Domenico Ebner vom SC DHfK Leipzig zu den besten Keepern der Handball-Bundesliga . Mit einer Fangquote von über 33 Prozent ist er sogar der beste Stammtorhüter der Liga. Doch bei dem Deutsch-Italiener lief in der Kindheit nicht alles rund, wie er nun offenbart hat.

„Es gibt ein Thema, das hatte ich bisher noch nicht öffentlich angesprochen. Das war dieses Mobbing-Thema“, erklärte Ebner im HBL-Podcast „Hand aufs Harz“ und fügt hinzu: „Früher, gerade in der Realschule, in der sechsten oder fünften bis zur neunten Klasse, war es so, dass bei mir in der Klasse viel dieses Thema Mobbing aktiv war.“