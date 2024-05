Sieg bei Weinhold-Abschied: Kiel sichert Rang vier ab

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga am vorletzten Spieltag wieder in die Spur gefunden - und Steffen Weinhold damit einen gebührenden Heimausstand beschert. Eineinhalb Wochen vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona (8. Juni) gewann der Rekordmeister am Mittwochabend 37:28 (15:16) gegen den SC DHfK Leipzig, tat sich dabei aber erneut lange schwer.