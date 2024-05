Weinhold verlässt Kiel nach zehn Jahren und über 400 Spielen

Das Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig am Mittwoch (19.00 Uhr/ Dyn ) wird daher der letzte Auftritt des Linkshänders in Kiel sein. Den 37-Jährigen zieht es in seine Heimat nach Süddeutschland. Wo Weinhold künftig spielt, ist unklar.

„Große Ehre, zehn Jahre für Verein gespielt haben zu dürfen“

Die offizielle Verabschiedung der "Nummer 13" findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Kiel kämpft am 8./9. Juni beim Final Four in Köln noch um den Titel in der Champions League.