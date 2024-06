Gummersbach holt Torwart-Talent Kuzmanovic - Rebmann geht

Der 21-jährige Kuzmanovic, der sowohl bei der EM im Januar als auch in der Olympia-Qualifikation im März in Duellen mit Deutschland zu großer Form aufgelaufen war, kommt vom RK Nexe. Mit dem kroatischen Erstligisten hatte er in der vergangenen Saison im Achtelfinale der European League gestanden - jenem Wettbewerb, in dem Gummersbach in der kommenden Saison mitmischen will. Der Traditionsklub feiert in der Qualifikation zum zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb nach zwölf Jahren sein Comeback auf internationaler Ebene.