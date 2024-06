Handball: Bergischer HC zum dritten Mal abgestiegen

Die Abstiegsfrage war vor dem Saisonfinale die letzte noch offene Entscheidung gewesen. Als Meister stand Pokalsieger SC Magdeburg bereits seit vergangenem Donnerstag fest. Die Klubweltmeister erhielten am Sonntag nach dem 37:34 (17:16)-Erfolg gegen die HSG Wetzlar im letzten Saisonspiel am Sonntag in eigener Halle aus den Händen von Liga-Präsident Uwe Schwenker und -Geschäftsführer Frank Bohmann die Meisterschale. Magdeburgs Meistermacher Bennet Wiegert wurde außerdem für seinen Erfolg bei der Wahl zum "Trainer der Saison" ausgezeichnet.

Bergischer HC steigt erneut ab

Auch die Plätze für das internationale Geschäft in der kommenden Saison sind bereits vor dem letzten Spieltag vergeben gewesen. Neben Magdeburg spielt auch Vizemeister Füchse Berlin in der Champions League. Flensburg, Rekordmeister THW Kiel, MT Melsungen und der VfL Gummersbach treten in der European League an. Ex-Rekordchampion Gummersbach feiert dadurch nach zwölf Jahren sein Europacup-Comeback.