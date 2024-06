Handball: Lizenz gesichert! Hamburg erfüllt wohl letzte Bedingung

Der HSV Hamburg darf offenbar für mindestens eine weitere Saison in der Handball-Bundesliga planen. Wie der NDR und die Sportbild am Dienstagabend berichteten, sollen die Hanseaten die geforderte Summe für eine Lizenz bei der HBL hinterlegt haben. Auf SID -Anfrage wollte der Klub das aber nicht bestätigen.

Bergischer HC kündigte juristische Mittel an

Dies gelang dem Verein nun schon am Dienstag. Das Bangen ist damit aber noch nicht vorbei. Der Bergische HC kündigte weitere juristische Mittel an. Als Tabellen-17. würde der BHC von einem Lizenzentzug des Konkurrenten profitieren und in der Liga bleiben.