Handball: Löwen trennen sich von Geschäftsführerin Kettemann

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen und Geschäftsführerin Jennifer Kettemann gehen künftig getrennte Wege. Man habe sich „in beiderseitigem Einvernehmen“ darauf verständigt, den zum Ende der abgelaufenen Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Dies teilten die Löwen am Freitag mit. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger läuft.

"Jenni hat die Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen acht Jahren in vielen Bereichen enorm weiterentwickelt", ließ sich Aufsichtsratschef Lars Lamade in der Vereinsmitteilung zitieren. Insbesondere auf den Gebieten Social Media, Sponsoring und Marketing habe Kettemann "Maßstäbe gesetzt. Für ihren außerordentlichen Einsatz und ihre Innovationskraft gebührt ihr besonderer Dank."