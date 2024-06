Handball: Magdeburg gegen Berlin am 31. August im Supercup

Ein namhaftes Duell zum Auftakt: Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin spielen beim Handball-Supercup um den ersten Titel der neuen Saison. Da sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in der aktuellen Spielzeit das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal gesichert hat, tritt der Hauptstadtklub als erster Verfolger in der Tabelle im Duell am 31. August in Düsseldorf (18.30 Uhr) gegen den SCM an.