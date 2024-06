HBL: Saugstrup als wertvollster Spieler ausgezeichnet

Am Wochenende kämpfen alle drei mit dem SCM im Final Four der Champions League in Köln um das historische Quadrupel. Halbfinal-Gegner am Samstag (15.00 Uhr/Dyn und DAZN) ist Saugstrups Ex-Klub Aalborg Handbold. In der laufenden Saison hatte Magdeburg neben der Meisterschaft auch schon den DHB-Pokal und die Klub-WM gewonnen.