Handball: Kühn schließt sich BL-Aufsteiger Bietigheim an

Ein Europameister von 2016 soll der SG BBM Bietigheim zum Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga verhelfen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, schließt sich Julius Kühn (31) dem Aufsteiger an. Der 92-malige deutsche Nationalspieler (294 Tore) war zuletzt bei der MT Melsungen aktiv, seit 1. Juli aber vereinslos. Über die Laufzeit des Vertrags machte Bietigheim zunächst keine Angaben.

Der wurfgewaltige Rückraumspieler soll bei der Etablierung im Oberhaus "eine wichtige Rolle einnehmen", heißt es in der Mitteilung des Vereins. "Julius' Körperlichkeit und Wurfstärke bringt ein wichtiges Element in unser Spiel, von dem die ganze Mannschaft profitieren wird. Außerdem verleiht er unserem Team wichtige Erfahrung", sagte Bietigheims spanischer Coach Iker Romero.

In Melsungen war der 2,00 Meter große Rechtshänder in der vergangenen Saison nicht mehr erste Wahl und erhielt bereits im Januar die Nachricht, die Hessen im Sommer verlassen zu müssen. Bisher erzielte Kühn in 324 Erstligaspielen 1374 Tore. Neben dem Europameistertitel feierte Kühn 2016 mit der Nationalmannschaft auch den Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. In der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) spielte er zuletzt keine Rolle mehr.