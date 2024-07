Handball: Meister Ludwigsburg verpflichtet Niewiadomska

Ludwigsburg bastelt weiter fleißig an seinem neuen Team: Die Polin ist bereits der siebte Neuzugang für die kommende Saison.

Der deutsche Frauen-Handballmeister HB Ludwigsburg verstärkt sich weiter für die neue Saison. Mit der polnischen Nationalspielerin Julia Niewiadomska, die vom SV Union Halle-Neustadt kommt und einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, gab der Klub am Dienstag seinen siebten Neuzugang bekannt.

„Julia ist eine starke, talentierte Spielerin, an die ich hohe Erwartungen habe. Sie kann alle drei Rückraumpositionen spielen, wird aber hauptsächlich auf der Mitte zum Einsatz kommen“, sagte HBL-Cheftrainer Jakob Vestergaard. Niewiadomska ist 22 Jahre alt und war in der vergangenen Bundesligasaison mit 79 Treffern in 21 Spielen die zweitbeste Werferin ihres Teams.