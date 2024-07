Handball: Thiel bleibt Vorsitzender der Frauen-Bundesliga

Der frühere Weltklassetorhüter Andreas Thiel bleibt Vorsitzender der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Bei der Mitgliederversammlung in Kassel wurde der 64-Jährige einstimmig wiedergewählt, Thiels vorherige Amtszeit war nach drei Jahren abgelaufen.

Neben Thiel wurden Jens Genge (HSG Blomberg-Lippe) als Stellvertreter der 1. Bundesliga sowie Martin Lange (SV Werder Bremen) als Stellvertreter der 2. Bundesliga in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand rücken Andreas Lampe (VfL Oldenburg) als Beisitzer der 1. Bundesliga sowie Britta Lorenz (Füchse Berlin) als Beisitzerin der 2. Bundesliga. Die Amtsvorgänger Ferenc Rott (TuS Metzingen) und Eva-Maria Federhenn (1. FSV Mainz 05) schieden auf eigenen Wunsch aus. Die Mitglieder des Lizenzierungsausschusses wurden in ihren Ämtern bestätigt, unter anderem HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt.