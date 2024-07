Nacinovic wechselt 2025 zum THW Kiel

von SID 10.07.2024 • 11:42 Uhr Der kroatische Nationalspieler soll beim Rekordmeister der Kreisläufer der Zukunft sein.

Handball-Rekordmeister THW Kiel arbeitet schon am Kader für die Saison 2025/26 und setzt in Zukunft auf einen kroatischen Nationalspieler am Kreis. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wechselt Veron Nacinovic im kommenden Juni zu den Zebras. Der 24-Jährige vom französischen Topklub Montpellier HB erhält einen Vertrag bis Mitte 2028.

"Der THW Kiel ist ein großer Klub, eine Institution im Welt-Handball. Für viele junge Handballer ist es das Ziel, einmal für diesen Verein zu spielen - so auch für mich", sagte Nacinovic. In der vergangenen Saison hatte er im Viertelfinale der Champions League gegen Kiel gespielt, in den beiden Spielen (Hin: 39:30, Rück: 21:31) erzielte Nacinovic fünf Tore. Montpellier schied aus, Kiel wurde am Ende Dritter.