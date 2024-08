Bohmanns Belastungssorgen: "Eigentlich müsste die WM entfallen"

SID 27.08.2024 • 12:51 Uhr Drei Wochen nach Olympia startet die Handball-Saison in Deutschland. Für Ligaboss Bohmann kommt auf die Trainer nun eine besondere Verantwortung zu.

Geschäftsführer Frank Bohmann von der Handball Bundesliga (HBL) sorgt sich vor dem Start der neuen Saison um die Gesundheit der Profis. "Gerade in dieser olympischen Saison haben die Spieler, die in Paris und Lille dabei waren, wenig Regenerationszeit. Aus Sicht der Profiligen und vermutlich auch der Spieler müsste die im Januar stattfindende WM nach den Olympischen Spielen eigentlich entfallen", sagte Bohmann dem Fachmagazin Handballwoche.

Die neue Spielzeit in Deutschland startet am Samstag (18.30 Uhr/Dyn), knapp drei Wochen nach dem olympischen Finale von Lille, mit dem Supercup zwischen Meister und Pokalsieger SC Magdeburg und Vizemeister Füchse Berlin in Düsseldorf. Die Bundesliga legt in der darauffolgenden Woche los, auch die Europapokalwettbewerbe beginnen im September.

Bohmann sieht "insbesondere in den kommenden Wochen eine große Verantwortung auf die Trainer" zukommen, um "den am stärksten belasteten Spielern Ruhephasen einzuräumen und alle Maßnahmen zur Verletzungsprävention auszuschöpfen", führte er aus. Im eng getakteten Terminkalender dient die Sommerpause in nicht-olympischen Jahren zur Erholung, die für einige Bundesligaspieler aufgrund der Sommerpause nun wegfiel. Welt- und Europameisterschaften im Handball finden im jährlichen Wechsel im Winter statt. Das nächste WM-Turnier steigt 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen (14. Januar bis 2. Februar).