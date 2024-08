Handball Supercup: Namensänderung - und sofort zum Titel

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in ihrem ersten Pflichtspiel unter neuem Namen gleich den ersten Titel gewonnen. Der deutsche Meister schlug im Supercup den Pokalsieger TuS Metzingen 32:24 (15:14) und holte beim stimmungsvollen Saisonauftakt in Düsseldorf damit zum bereits fünften Mal in Folge die erste Trophäe der neuen Saison.

Handball: Aus Bietigheim wird HB Ludwigsburg

Sabrina Tröster und Jana Scheib (je sechs) trafen für Metzingen am häufigsten in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, wo am Abend auch die Männer mit Doublesieger SC Magdeburg und Füchse Berlin erstmals in derselben Halle wie die Frauen ihren Supercup-Champion ausspielen.