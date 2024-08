Sieg gegen Magdeburg: Füchse holen ersten Supercup

Die Füchse Berlin haben erstmals den Handball-Supercup gewonnen. Der deutsche Vizemeister bezwang Doublesieger SC Magdeburg am Samstag in Düsseldorf mit 32:30 (17:17) und setzte zum Saisonauftakt gleich ein dickes Ausrufezeichen.

Weiter geht es für beide Teams bereits in der kommenden Woche. Am ersten Bundesliga-Spieltag empfängt der SCM am Samstag (18.00 Uhr/Dyn und ARD) die HSG Wetzlar, die Füchse bekommen es wenig später (20.00 Uhr/Dyn) auswärts mit dem ThSV Eisenach zu tun. In der darauffolgenden Woche startet auch die Champions League mit beiden Teams in ihre neue Spielzeit.