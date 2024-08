THW-Duo fällt aus: Reinkind und Mrkva operiert

Mrkva musste nach einem Riss des Außenmeniskus im linken Knie am Montag ebenfalls unters Messer. „Bei gutem Heilungsverlauf wird er uns in fünf Wochen wieder helfen können“, sagte Mannschaftsarzt Philip Lübke über den Tschechen. Die Kieler starten am 5. September (20.30 Uhr/Dyn) bei den Rhein-Neckar Löwen in die neue Spielzeit der Handball-Bundesliga (HBL).