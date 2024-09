Bohmann nach Supercup: "Wird den Frauenhandball beflügeln"

9034 Zuschauer waren am Samstag in Düsseldorf dabei, sie verfolgten die Spiele der Frauen und der Männer.

Die Handball-Supercups der Männer und Frauen am selben Tag und in derselben Halle auszutragen, ist von den Beteiligten als großer Erfolg gewertet worden. „Ich weiß nicht, ob wir schon mal so ein hochwertig produziertes Frauenspiel in der Liga gehabt haben. Das wird den Frauenhandball beflügeln“, sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball Bundesliga (HBL).