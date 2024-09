Handball-Bundesliga: Rhein-Necker Löwen - THW Kiel live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 05.09.2024 • 16:12 Uhr Mit ganz viel Rückenwind durch Olympia-Silber startet die Handball-Bundesliga am Donnerstag in die neue Saison. Los geht‘s mit der Partie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Die Handball-Bundesliga, die weiterhin mindestens in der Breite stärkste Spielklasse der Welt, startet am Donnerstag in ihre 58. Saison. 18 Vereine kämpfen um den Meistertitel, die internationalen Startplätze - und gegen den Abstieg.

So können Sie die Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel heute live sehen:

Los geht‘s am Donnerstag mit drei Partien. Mit Andreas Wolff kehrt der größte deutsche Star zurück in die Bundesliga zurück. Der Torhüter tritt am Donnerstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) mit dem THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen an. Das Spiel wird nicht live im Free-TV gezeigt.

Zuvor eröffnen bereits um 19.00 Uhr der TBV Lemgo gegen die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf gegen den VfL Gummersbach die neue Saison in der HBL.

Handball-Bundesliga: Die Spiele am Donnerstag, 05.09.2024

19:00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf vs. VfL Gummersbach

19:00 Uhr: TBV Lemgo Lippe vs. MT Melsungen

20:30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel

Wolff kehrt mit Kiel in die Bundesliga zurück

Die Augen werden auf Andreas Wolff gerichtet sein. Mutiert der deutsche Nationaltorwart auf Anhieb wieder zur gefürchteten Keeper-Krake, wenn er am Donnerstagabend sein mit Spannung erwartetes Bundesliga-Comeback für den THW Kiel geben wird?

Fünf Jahre verbrachte Wolff im Ausland, nun ist der größte deutsche Handball-Star zurück in der stärksten Liga der Welt. Und die Dramaturgie könnte kaum besser sein: Zum Ligaauftakt am Donnerstag (20.30 Uhr bei Dyn) bei den Rhein-Neckar Löwen kommt es auch zum Duell mit DHB-Spielmacher Juri Knorr, der vor seinem Wechsel nach Aalborg in seine vorerst letzte Bundesliga-Saison startet.

Kiel will erneuten Fehlstart vermeiden