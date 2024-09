Deutscher Traditionsklub verkündet Transfer-Coup!

SPORT1 15.09.2024 • 19:08 Uhr Der VfL Gummersbach verkündet einen spektakulären Zugang. Der Verein holt aber nicht etwa einen neuen Top-Spieler, sondern starke wirtschaftliche Verstärkung.

Handball-Traditionsklub VfL Gummersbach befindet sich nach tristen Jahren wieder voll im Aufwind. Nach einem starken sechsten Platz in der Handball-Bundesliga in der vergangenen Saison spielt der einstige Serien-Meister in dieser Saison sogar wieder international.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Zukunft soll es für den VFL noch weiter nach oben gehen und bisher läuft auch in der laufenden Saison alles nach Plan - drei Siege aus den ersten vier Spielen, davon gleich zwei Erfolge auf internationalem Parkett in der European League.

HBL: Gummersbach versammelt Prominenz

Und nun gelang Gummersbach auch noch ein echter Transfer-Coup, wenn auch nicht im sportlichen Bereich, sondern im wirtschaftlichen und strategischen Bereich. Im Mai gründete der VfL einen eigenen Wirtschaftsrat, dem nun Bettina Würth beitritt. Sie ist Beirats-Vorsitzende der weltbekannten Würth-Gruppe und Milliardärs-Tochter.

„Ich freue mich sehr, Teil des Wirtschaftsrates des VfL Gummersbach zu sein“, wird die neue Wirtschaftsrätin in der Pressemitteilung des Vereins zitiert: „Teamgeist, Leistungsbereitschaft und der Wille, immer das Beste zu geben, sind Werte, die nicht nur im Sport zählen, sondern auch maßgeblich die Unternehmenskultur der Würth-Gruppe prägen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Befestigungstechnik gehört die Würth-Gruppe zu den weltgrößten Unternehmen mit einem Jahres-Umsatz im vergangenen Jahr von knapp 20,8 Milliarden Euro. Die Würth-Familie soll eine der drei reichsten Familien in Deutschland sein, vom Forbes-Magazin wird sie weltweit auf Rang 47 gelistet.