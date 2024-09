Ein Blockbuster-Transfer, von dem alle profitieren können

Zudem betont der 54-Jährige die Bedeutung der Teilnahme an der Königsklasse: „Wenn du dann in der Champions League gegen die Besten der Besten spielst, Woche für Woche, entwickelst du dich auch noch mal weiter.“ Diese Chance hatte Knorr in den vergangenen Jahren in Mannheim nicht.

Wechsel zum bald „besten Verein der Welt“?

Schwerer Verlust für die Rhein-Neckar Löwen

Der Abschied von Knorr bedeutet für die Rhein-Neckar Löwen, die in der vergangenen Saison nur den zwölften Platz in der Bundesliga belegten, einen herben Rückschlag. Schwarzer erklärt die schwierige Lage des Vereins: „Es war in der Liga eine Katastrophensaison. In der European League war die Teilnahme am Final Four und der dritte Platz schon ein Erfolg, aber die Bundesliga war eine Katastrophe. Die Rhein-Neckar Löwen haben andere Ansprüche.“