Handball: Flensburg holt Novak aus Wetzlar

Handball -Bundesligist SG Flensburg-Handewitt verstärkt sich mit Rechtsaußen Domen Novak. Der slowenische Nationalspieler wechselt im Sommer 2025 zu den Norddeutschen und unterschrieb bei der SG einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2027. Wie Flensburg am Mittwoch mitteilte, werden die auslaufenden Verträge von Johan Hansen und Aksel Horgen dafür nicht verlängert.

Novak überzeugte in der vergangenen Saison bei seinen 30 Bundesliga-Einsätzen mit 183 Toren, bei den Olympischen Spielen in Paris gelang ihm mit Slowenien der vierte Platz. „Ich bin mir sicher, dass uns mit Domen eine tolle Verpflichtung gelungen ist. Er ist in einem guten Handballalter und passt von der Einstellung sehr gut zu uns“, sagte SG-Trainer Nicolej Krickau.