Handball: Löwen schlagen auch Melsungen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball -Bundesliga auch das Duell der Unbesiegten für sich entschieden und stehen vorerst allein an der Tabellenspitze. Das Team um Nationalspieler Juri Knorr gewann gegen die MT Melsungen mit 31:26 (17:14), es war der dritte Sieg im dritten Spiel für die Löwen.

Am späteren Samstagabend kann die SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch Auf Göppingen ebenfalls den dritten Erfolg einfahren und Rang eins zurückerobern.

Melsungen war nach zwei Siegen zum Start mit breiter Brust nach Mannheim gereist und machte den Gastgebern das Leben durchaus schwer. Über weite Strecken der ersten Hälfte liefen die Löwen einem Rückstand hinterher, vor allem Ivan Martinovic trug dann mit drei erfolgreichen Abschlüssen in Folge zur Wende bei.

Der Kroate gehörte mit sieben Treffern am Ende zu den stärksten Werfern seines Teams, achtmal traf Nationalspieler Jannik Kohlbacher - und auch Nationaltorwart David Späth trug sich in die Torschützenliste ein: Bei einem Überzahlspiel traf er aus der eigenen Hälfte zum 13:12 für die Löwen. Für Melsungen war Timo Kastening (6) am erfolgreichsten.