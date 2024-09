Handball: Magdeburg und Berlin gelingt Wiedergutmachung

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg und Vize Füchse Berlin haben nach ihren Auftaktpleiten in der Champions League in der Bundesliga erfolgreich Wiedergutmachung betrieben. Magdeburg feierte durch ein 32:26 (16:10) beim HSV Hamburg ebenso den zweiten Sieg im zweiten HBL-Saisonspiel wie Berlin durch ein 37:32 (20:17) gegen den SC DHfK Leipzig.

Magdeburg gab die erhoffte Antwort auf seinen Fehlstart in die europäische Königsklasse. Drei Tage nach der bitteren 29:31-Niederlage bei Ungarns Vizemeister Pick Szeged setzte sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in Hamburg nach leichten Problemen in der Anfangsphase souverän durch. Routinier Matthias Musche war mit neun Treffern bester Werfer für den Triplesieger.