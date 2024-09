Handball-Star Knorr: Kein Interesse am Rampenlicht

Juri Knorr kritisiert den Umgang mit Topsportlern in Deutschland. 2025 verlässt er die Bundesliga und wechselt nach Dänemark.

Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat sich in einem Interview kritisch über den Umgang mit Spitzensportlern in Deutschland geäußert. Der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen bemängelte, dass die Erwartungen an öffentliche Persönlichkeiten oft unrealistisch hoch seien.