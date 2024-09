Handball: Verletzungsschock um DHB-Star

Sorgen um Julian Köster! Der deutsche Handball-Nationalspieler und Kapitän des VfL Gummersbach wird in den nächsten Wochen ausfallen. Grund dafür ist eine schwere Knieverletzung.

Wie der VfL am Montag bekanntgab, hat sich Köster im Spiel gegen den SC DHfK Leipzig einen Innenbandriss zugezogen. „Das trifft uns natürlich hart“, bestätigte Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson: „Jeder weiß um die Bedeutung von Julian für uns, wie viel er in den letzten Wochen für uns gespielt hat und welche wichtigen Entscheidungen er in Abwehr und Angriff trifft.“