Handball: Wetzlar punktlos neues Schlusslicht

Neuling SG BBM Bietigheim kehrte dagegen in die Erfolgsspur zurück.

Die HSG Wetzlar muss sich in der Handball-Bundesliga nach dem Sturz ans Tabellenende erneut auf eine Zittersaison einstellen. Durch die 25:28 (10:16)-Niederlage bei Ex-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe blieben die im Vorjahr lange abstiegsgefährdeten Hessen auch zum Auftakt des 3. Spieltages ohne Punktgewinn.

Lemgo feierte nach seinem Fehlstart ebenso seinen zweiten Saisonsieg wie die SG BBM Bietigheim. Der Neuling kehrte durch ein 35:32 (20:12) beim ThSV Eisenach wieder in die Erfolgsspur zurück, während die Gastgeber ihre zweite Saisonniederlage quittieren mussten.

In der Tabelle rückten Lemgo und Bietigheim (beide 4:2 Punkte) zunächst an das Führungsquintett heran. Die Spitzenteams um Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und Double-Gewinner SC Magdeburg (alle 4:0) greifen erst am Wochenende wieder ins Liga-Geschehen ein.