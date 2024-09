HBL: Hamburg feiert zweiten Sieg in Serie

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Durch ein 30:26 (15:11) gegen den TBV Lemgo Lippe machten die Hanseaten in der Tabelle vorerst einen Satz auf den sechsten Rang. Lemgo hingegen verpasste den dritten Erfolg hintereinander - und den Sprung in die Spitzengruppe.