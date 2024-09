HBL: Potsdam verliert beim Bundesliga-Debüt

Der 1. VfL Potsdam hat in seinem Premierenspiel in der Handball-Bundesliga eine knappe Niederlage kassiert. Die Potsdamer unterlagen am Sonntag im Aufsteigerduell der SG BBM Bietigheim 26:28 (11:12) und legten vor nur 1535 Zuschauern in der nicht ausverkauften MBS-Arena einen Fehlstart hin.