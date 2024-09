Knorr über Wechsel: Weniger Aufmerksamkeit, mehr Familie

Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat seinen Wechsel zum dänischen Topklub Aalborg im kommenden Sommer auch mit der Aussicht auf weniger Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit begründet. „Ich bin nicht der Typ, der das alle drei Tage braucht. In Dänemark werde ich vermutlich für die breite Masse nicht ganz so interessant sein. Und ich glaube, ein bisschen weniger Scheinwerferlicht tut mir auch mal ganz gut“, sagte Knorr im Interview mit dem Mannheimer Morgen .

Knorr: Mehr Zeit mit der Familie verbringen

Die Aufmerksamkeit in Deutschland sei in letzter Zeit „rasant gestiegen“, betonte Knorr, dem der Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen nach Dänemark zudem mehr Nähe zu seiner Heimat in Schleswig-Holstein ermöglicht. „In der vergangenen Saison war ich – von Weihnachten einmal abgesehen – einen einzigen Tag zu Hause. Ich bin aber ein Familienmensch und möchte die Möglichkeit haben, mehr Zeit mit meinen Großeltern, Eltern, meiner Schwester und meinen Freunden zu verbringen. Auch wenn ich weiß, dass Aalborg jetzt nicht direkt neben Lübeck liegt“, so Knorr.