Magdeburg und Berlin im Gleichschritt - auch als Verlierer

Die deutschen Handball-Spitzenteams SC Magdeburg und Füchse Berlin bewegen sich weiter im bemerkenswerten Gleichschritt durch die Saisonanfangsphase. Meister Magdeburg kassierte im Bundesliga-Schlagerspiel gegen Rekordchampion THW Kiel mit 24:29 (15:16) ebenso die erste Niederlage nach zwei vorangegangenen Erfolgen wie Vize Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf und deren Topstar Renars Uscins durch ein 35:38 (17:21). In der Champions League hatten Magdeburg und die Füchse zuletzt ihre ersten Siege jeweils erst nach gleichzeitigen Auftaktniederlagen feiern können.

Berlin ließ in Hannover Probleme besonders im Abwehrverhalten erkennen. Unter den Augen des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff bekamen die Füchse vor allem Hannovers Nationalspieler Uscins nicht in den Griff: Der Olympia-Silbermedaillengewinner hatte mit seinen elf Treffern maßgeblichen Anteil am Coup der Niedersachsen. Im Team von Füchse-Coach Jaron Siewert konnten auch die dänische Olympiasieger Lasse Andersson und Mathias Gidsel sowie Tim Freihöfer mit jeweils neun Toren den Rückschlag nicht verhindern.