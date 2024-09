Kiel-Stars ausgepfiffen! THW-Pleite nach Horror-Halbzeit

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist in der Bundesliga nach seinem Coup gegen Titelverteidiger SC Magdeburg unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Vier Tage nach ihrem Erfolg an der Elbe kassierten die Zebras gegen die MT Melsungen unerwartet mit 21:25 ihre zweite Saisonniederlage und verpassten damit zunächst den angestrebten Vorstoß in die Spitzengruppe.