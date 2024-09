Torwart-Legende bekommt nicht genug

Silvio Heinevetter ist zurück in Thüringen beim ThSV Eisenach. Der erfahrene Torwart will im Handball noch einmal angreifen und beweisen, dass er fit ist. Auch wenn es zunehmend schwerfällt.

Heinevetter achtet auf seinen Körper

„Ich bin in Bad Langensalza geboren, das ist nur eine halbe Autostunde entfernt. Als kleiner Junge war ich oft als Zuschauer in Eisenach. Jetzt darf ich mich dort in der Heimkabine umziehen. Der Kreis schließt sich irgendwie“, erklärte der frühere Nationaltorhüter.

„Bierchen nach dem Training muss auch mal sein“

Sein Humor ist jedenfalls nicht auf der Strecke geblieben, zumindest was die neue Routine nach dem Training angeht: „Die Thüringer Bratwurst ist sowieso das Gesündeste, was es gibt. Auch das Bierchen nach dem Training muss mal sein.“

Die Experten sehen den ThSV Eisenach in dieser Saison als möglichen Abstiegskandidaten. Der Klub erlebte einen enttäuschenden Saisonauftakt mit einer 35:41-Niederlage gegen Berlin, doch holte dann am zweiten Spieltag beim HC Erlangen seinen ersten Sieg (28:24). Heinevetter zeigte sich optimistisch. „Die meisten sehen uns ganz weit unten. Das war im Vorjahr aber auch so, und am Ende stand Eisenach auf Platz 14. Die Experten eines Besseren zu belehren, macht doch immer viel Freude“, meinte er selbstbewusst.