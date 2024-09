Ungewöhnlicher Berufswunsch: Handball-Star möchte Briefträger werden

Kentin Mahé ist einer der besten Handballer der Welt. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er bereits Welt- und Europameister sowie Olympiasieger. Seit diesem Sommer ist der 33-Jährige zurück in der Handball-Bundesliga . Pläne für die Zeit nach seinem Karriereende hat er bereits geschmiedet - und überrascht mit einem etwas kuriosen Berufswunsch.

Beim Dyn -Format „Auszeit“ sprach Moderatorin Anett Sattler den Handball-Star auf seinen für einen Profisportler durchaus ungewöhnlichen Berufswunsch an: „Stimmt es eigentlich, dass du nach deiner Karriere Briefträger werden willst?

Handball-Star Mahé: „Das perfekte Nach-Sportlerleben“

Der 33-Jährige zählte sogleich die Vorteile des Jobs auf: „Du fährst die Post aus von sechs bis zehn oder zwölf und bist dann Hausmann für die Kinder. Mit dem Lastenrad natürlich. Du pflegst soziale Kontakte in deinem Dorf und bist dann Hausmann.“

Noch stehe aber noch nicht final fest, welchen Beruf er nach dem Ende seiner sportlichen Karriere ausüben wird. „Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich sehr viele Ideen, was ich nach dem Sport machen will. Eine bestimmte Idee, was es sein wird, habe ich nicht“, ließ der Rückraumspieler seine berufliche Zukunft offen.