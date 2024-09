Wiegert beklagt Terminhatz: "Die Jungs haben zu kämpfen"

Trainer Bennet Wiegert vom deutschen Handballmeister SC Magdeburg hat nach dem verlorenen Supercup mit der kurzen Zeitspanne zwischen dem Ende der Olympischen Sommerspiele und dem Saisonstart in Deutschland gehadert. "Man hat deutlich gesehen, dass dieses Spiel einfach zu früh kommt - für beide Mannschaften", sagte Wiegert nach dem 30:32 (17:17) gegen die Füchse Berlin in Düsseldorf.

Der Saisonauftakt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt fand am Samstag knapp drei Wochen nach dem olympischen Finale statt, die Bundesliga startet bereits am kommenden Donnerstag. Für Wiegert und auch seinen Trainerkollegen Jaron Siewert von den Füchsen ist das eine zu kurze Spanne, um sich nach dem Olympia-Sommer auf die neue Spielzeit einzustimmen - nicht nur physisch, sondern auch geistig.