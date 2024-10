Handball: Diagnose trifft HBL-Kapitän hart

SPORT1 06.10.2024 • 13:29 Uhr Seit längerem plagen Lukas Binder Magenprobleme. Dem ist der Kapitän des SC DHfK Leipzig nun auf den Grund gegangen - mit einer schockierenden Diagnose.

Immer wieder suchten Lukas Binder, den Kapitän des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, Magenprobleme heim. So sehr, dass ihm diese auch beim Handball arge Probleme bereitete. Der Ursache wollte der 32-Jährige verständlicherweise auf den Grund gehen.

„Ich habe das getan, weil ich oftmals einen sehr unruhigen Magen hatte. Ich hatte gemerkt, dass sich der Körper gegen irgendwas sträubt“, erklärte der Linksaußen der Sport Bild und verriet: „Ich habe eine Blutuntersuchung gemacht, um zu sehen, was ich alles essen kann, was mein Körper verträgt und was er nicht verträgt.“

Das Ergebnis der Untersuchung stellte sich als ziemlicher Schock für Binder heraus. Es war schlussendlich sehr viel, was der Profi nicht mehr zu sich nehmen durfte.

Wie ein Kater am Morgen

„Mein Körper reagiert nicht so gut auf Weizen. Wenn ich also abends zum Beispiel viele Nudeln essen würde, passieren über Nacht Gärungsprozesse im Körper, die am Morgen zu einer Art Kater führen. Eines der schlimmsten Dinge sind auch Hefepilze, die in allen möglichen alkoholischen Getränken enthalten sind. Auch auf das meiste Fleisch reagiere ich nicht gut - nur bei Huhn und Lachs geht es einigermaßen. Das sind schon krass viele Dinge.“

Entsprechend musste er seine Ernährung umstellen. „Eigentlich ohne Kohlenhydrate, höchstens am Mittag ein bisschen Reis und Kartoffeln und am Abend gedämpftes Gemüse. Am Morgen Einkornbrot, das ist wirklich eklig. Das war es mir dann wirklich nicht wert“, sagte Binder.