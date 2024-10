Handball: Hannover holt sechsten Sieg in Folge

Nach dem knappen 31:30 gegen Flensburg liegt die TSV weiter in der Spitzengruppe. Die Entscheidung fällt erst kurz vor Schluss.

Die TSV Hannover-Burgdorf hat auch das Verfolgerduell gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen und Platz zwei in der Handball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Christian Prokop feierte beim knappen 31:30 (15:15) schon den sechsten Sieg in Folge. Während die Niedersachsen mit 12:2 Punkten gleichauf mit Spitzenreiter MT Melsungen liegen, blieb Flensburg (9:5) zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und fiel weiter zurück.