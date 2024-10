Handball: Hannover verlängert mit Sportchef Christophersen

Handball-Bundesligist Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Sportchef Sven-Sören Christophersen bis 2028 verlängert. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der frühere Nationalspieler arbeitet seit 2018 bei Hannover, zuvor hatte er dort vier Jahre als Profi auf dem Feld gestanden.

„Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren bin ich in unterschiedlichen Rollen ein Teil dieses besonderen Vereins“, sagte Christophersen: „Gemeinsam konnten wir in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte erzielen, um die Recken sportlich wie strukturell weiter voranzubringen. Der eingeschlagene Weg ist offensichtlich noch nicht abgeschlossen, und ich freue mich darauf, auch in Zukunft die sportliche Ausrichtung des Vereins mitgestalten zu dürfen.“