Handball: Tot mit 63! Trauer um Aufstiegstrainer

Trauer in Melsungen! Die MT muss den Tod ihres ehemaligen Handball -Trainers Rastislav Trtik verschmerzen. Der Slowake führte die Hessen direkt in seinem ersten Jahr als MT-Coach im Jahr 2005 aus der 2. Liga in die HBL . Zuvor dümpelte Melsungen dreizehn Jahre im Unterhaus.

Im Winter 2006 wurde Trtik, der nach langer Krankheit am Dienstag im Alter von 63 Jahren verstarb, dann in Melsungen entlassen und heuerte in seiner Heimat bei Tatran Presov an. Auch als Nationaltrainer von Tschechien machte sich Trtik einen Namen. Zuletzt lehrte der promovierte Pädagoge an der Sportfakultät der Universität Ostrava in Tschechien.