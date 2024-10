HBL: Flensburg gewinnt wieder

Nach zwei Niederlagen in Folge schlägt der Meisterschaftsanwärter gegen Wetzlar zurück.

Die zuletzt strauchelnde SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga (HBL) wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen gewannen die Flensburger am Freitagabend gegen die HSG Wetzlar mit 36:22 (16:10).