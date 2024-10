HBL: Kiel siegt ohne Probleme in Hamburg

Nach schwachem Saisonstart kommt der THW Kiel allmählich immer besser in Fahrt. In Hamburg gelingt dem Rekordmeister ein souveräner Sieg.

Nach schwachem Saisonstart kommt der THW Kiel allmählich immer besser in Fahrt. In Hamburg gelingt dem Rekordmeister ein souveräner Sieg.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel kommt nach einem durchwachsenen Saisonstart immer besser in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich am 6. Bundesliga-Spieltag nach einer souveränen Vorstellung mit 31:25 (14:11) beim HSV Hamburg durch und fuhr den vierten Pflichtspielsieg in Folge ein. Erst vor acht Tagen hatten die Kieler in der 2. Runde des DHB-Pokals mit 30:27 in der Hansestadt triumphiert.