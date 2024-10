HBL: Neue Regel sorgt für Ärger: "Kotzt mich an"

Diese neue Regel in der HBL sorgt für wenig Begeisterung! Ab sofort tritt eine neue Regelung in Kraft, die das Bankverhalten der Mannschaften verändern soll. Der Dialog zwischen Schiedsrichtern und den Offiziellen der Mannschaften soll eingeschränkt werden.

„Wir wollen weiterhin in den Dialog gehen, aber nicht mehr, solange der Ball im Spiel ist“, sagte die Schiedsrichterchefin des Deutschen Handballbunds zu handball world. Bei einem Lehrgang in Halberstadt wurde die Regeländerung besprochen und auch schon in einigen Testspielen getestet.