HBL-Star mit Wut-Interview: "Schiedsrichter sind die Gearschten!"

Timo Kastening gewinnt mit der MT Melsungen das Auswärtsspiel in Leipzig und thront an der Tabellenspitze der Bundesliga. Nach dem Erfolg gibt der Handball-Star dennoch ein Wut-Interview.

Handball-Star Timo Kastening hat sich am Donnerstagabend in Rage geredet! Der Spieler der MT Melsungen gewann zunächst das Auswärtsspiel bei der DHfK Leipzig mit 28:27 , doch im Anschluss daran war ihm nicht nur zur Freude zu Mute.

Im Interview bei Dyn sagte der Außenspieler in aller Deutlichkeit, was ihn aktuell in der Bundesliga störe: inflationäre Schauspieleinlagen. „Der Handballsport kann momentan glücklich sein, dass im Fußball noch mehr geschauspielert wird. Ich nehme jeden Spieler der MT Melsungen und von allen anderen 17 Vereinen der Bundesliga mal in die Pflicht, weil die Schiedsrichter am Ende immer die Gearschten sind“, ärgerte sich der 29-Jährige.