Keine Zeit für Netflix: SCM freut sich auf "vollgepackte" Woche

Nach dem dicken Ausrufezeichen im Titelkampf gönnte sich Bennet Wiegert keine Verschnaufpause. "Ich nutze die Netflix-Accounts der Familie nicht, ich weiß nicht, wie man da reinkommt", scherzte der Trainer des deutschen Meisters SC Magdeburg in der ARD. Er wisse jedoch genau, wie er sich Handballspiele "herunterlädt. Ich habe noch was zu tun."

In der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen HBC Nantes benötigt Magdeburg dringend Punkte fürs Weiterkommen, vier Tage später will sich der Meister gegen Leipzig in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Schwung verleiht den SCM-Handballern der Auftritt in Flensburg, bei dem sie nach schwierigen Wochen dem Druck standhielten und eine Reaktion auf die jüngsten Rückschläge zeigten.