Handball-Bundesliga: THW Kiel siegt erst nach Kraftakt

Der deutsche Rekordmeister kommt noch nicht richtig in Form. Auch gegen Stuttgart tut sich der Favorit lange sehr schwer.

Neun Tage nach der 21:25-Heimpleite gegen die MT Melsungen sucht der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel weiter seine Form. Gegen den krassen Außenseiter TVB Stuttgart mühte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am 5. Bundesliga -Spieltag zu einem 29:24 (15:14)-Erfolg, hält mit 6:4 Zählern aber zumindest Anschluss an die Spitzengruppe um den noch verlustpunktfreien Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (8:0).

Die Kieler taten sich vor 9871 Zuschauern von Beginn an schwer gegen die Schwaben. Erstmals gelang in der 20. Minute beim 9:8 eine Führung. Auch im weiteren Spielverlauf war keine Besserung in Sicht. Erst nach dem 22:22-Zwischenstand führte ein 5:0-Lauf zur Vorentscheidung. Bester Werfer beim THW war der Ungar Bence Imre mit 10/4 Treffern.