Der Spitzenreiter mit Milliarden-Background

„Simic war ganz klar der Man of the Match“, sagte auch SCM-Trainer Bennet Wiegert nach dem 23:31 der des Meisters bei der MT.

Simic wird Publikumsliebling

Zuvor brachte der 31-Jährige die Werfer des SCM reihenweise zum Verzweifeln. Und mit seinen Paraden die Halle zum Kochen. Der extrovertierte Keeper stachelte sich, die Fans und seine Mitspieler zum siebten Liga-Sieg in Folge an.

Moment voller Genuss

Die letzte Niederlage des Teams von Parrondo datiert vom 3. Spieltag. Am 21. September, also vor fast zwei Monaten, verlor Melsungen bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:31. Seitdem gab es nur Siege in der Liga und der European League, in der die Melsunger mit einem Sieg gegen den FC Porto am Dienstag den vorzeitigen Gruppensieg sichern würden.