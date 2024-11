Füchse schlagen THW Kiel deutlich

Die Füchse dominieren das Spitzenspiel gegen Kiel. Der Sieg des Vizemeisters fällt am Ende sehr deutlich aus.

Die Handballer der Füchse Berlin haben einen überzeugenden Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gefeiert und den Höhenflug des THW Kiel jäh gestoppt. Das Team von Trainer Jaron Siewert gewann am Sonntag gegen den Rekordmeister 35:26 (17:15) und setzte sich in der Tabelle um zwei Punkte von den Kielern ab. Zudem fügten die Füchse dem THW die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge zu.